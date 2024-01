La nuova classifica sulle escort in Gallura.

In Gallura ci sono più escort che abitanti. E la provincia è tra quelle con più sexworker in Italia. Lo ha decretato il portale Escort Advisor, che ha stilato una classifica per la presenza di lavoratrici del sesso iscritte al portale in diversi luoghi del Paese.

“Per quanto riguarda le province con la maggior presenza di escort rispetto al numero di abitanti troviamo in testa: Olbia-Tempio, Rimini e Imperia – riporta il portale -. Può sorprendere, ma la maggior parte delle professioniste non ha una città fissa in cui esercita, ma si sposta in tutta Italia, organizzando dei veri e propri tour”.

Ma Cagliari ruba il “primato” alla Gallura. La provincia è al secondo posto in Italia per numero di escort. Ma non solo. “Le province da cui sono state scritte il maggior numero di recensioni, calcolando sempre il numero di abitanti, sono: Cagliari, Rimini, Oristano”, si legge nel loro comunicato stampa.

