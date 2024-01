Un incendio è scoppiato nel quartiere San Nicola, a Olbia.

Un incendio è scoppiato nel quartiere San Nicola, a Olbia. In tarda mattinata, alle ore 12:30, le fiamme hanno rischiato di raggiungere le case, ma per fortuna, grazie all’intervento dei vigili del fuoco olbiesi, l’allarme è rientrato.

Stando alle prime informazioni, le fiamme sono partite da alcune sterpaglie all’interno di un terreno privato in via De Angelis. L’incendio ha anche interessato alcune strutture adibite a deposito attrezzi. L’intervento delle due squadre ha evitato che il fuoco si propagasse alle abitazioni circostanti. Fortunatamente, non si segnalano feriti. Sul posto anche la polizia locale di Olbia.

