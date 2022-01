Lo screening per gli studenti.

Esercito in campo da domani a Sassari e in Gallura nell’operazione Athena, per dare supporto nella campagna di screening rivolta alla popolazione scolastica prima del rientro in classe.

Quattro i team di diagnosi mobile della difesa, ognuno composto da un ufficiale e 2 infermieri, saranno impegnati a Sassari, Olbia e Arzachena che eseguiranno i tamponi rapidi sugli studenti.