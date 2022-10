Olbia, due dei ponti “tappo” saranno abbattuti

L’ordinanza di Olbia.

Via altre due opere delle 18 reputate incongrue ad Olbia per il rischio idrogeologico. Il ponte sul Riu Gadduresu ubicato nel tratto tra Via Stromboli e Via Edison (prolungamento via Tienanmen) e il ponte sul Riu Ua Niedda in Via Monte a Telti saranno presto abbattuti.

Il sindaco Settimo Nizzi ha firmato un’ordinanza per procedere alle opere di abbattimento. L’operazione di sequestro dei ponti era stata effettuata lo scorso novembre, dopo gli accertamenti della procura di Tempio con i carabinieri del N.O.E di Sassari sulla mancata esecuzione di un piano per la messa in sicurezza sotto l’aspetto del rischio idrogeologico della città di Olbia. L’inchiesta sul piano Mancini aveva portato al sequestro di 18 ponti definiti “incongrui” ancora esistenti nel centro abitato, opere le quali sarebbero già dovute essere state demolite per permettere alle acque di defluire correttamente ed evitare il rischio alluvioni.

Il ponte sull’Ua Niedda e sul Rio Gadduresu, tra via Stromboli e via Edison, sono tra le molte opere finite sotto sequestro ancora presenti in città.

