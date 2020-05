Evade dai domiciliari e litiga con due donne armato di martello: arrestato

L’intervento della polizia.

Continuano, anche durante questo periodo di emergenza sanitaria, i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Nella tarda serata di sabato, a seguito di una segnalazione pervenuta sulla linea 113, due equipaggi della squadra volante sono intervenuti in via Silvati a Cagliari per la presenza di un uomo armato di martello, intento a litigare con due donne. Quando i poliziotti sono arrivati davanti al civico hanno visto e riconosciuto Fabrizio Cordeddu, noto pluripregiudicato arrestato nella mattina di venerdì per evasione in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo è stato sorpreso mentre discuteva animatamente con due donne sedute all’interno di una autovettura e alla vista degli agenti non ha mostrato nessun segno di ravvedimento, anzi, i poliziotti per evitare ulteriori criticità, lo hanno dovuto subito bloccare, con non poca fatica.

All’interno della sua abitazione è stato trovato e sequestrato il martello adoperato per colpire il portoncino di casa durante le fasi concitate della lite con le due donne, scaturita per futili motivi. L’uomo è stato tratto in arresto per evasione ed è stato accompagnato alla casa circondariale di Uta in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.

