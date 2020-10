Evade dai domiciliari per la nona volta: arrestato un 46enne

Dal 2018 era evaso altre 8 volte.

Continuano i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa da parte della polizia di Cagliari, in particolare nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio di ieri un equipaggio della squadra volante nel transitare nella Via Serbariu a Cagliari ha notato Sandro Zucca, 46enne pluripregiudicato, passeggiare lungo la via. Gli agenti erano a conoscenza che Zucca era destinatario della misura degli arresti domiciliari dal 2018 e che poteva assentarsi in determinate fasce orarie.

Zucca è stato fermato e non ha fornito ai poliziotti una valida giustificazione circa la sua presenza fuori dall’abitazione. L’uomo, dal 2018 ad oggi, si è reso responsabile di altre otto evasioni per le quali è stato sempre deferito all’autorità giudiziaria. Accompagnato in Questura è trattenuto in stato arresto per evasione, in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.

