Evade dai domiciliari, trovato dai carabinieri: arrestato a Olbia

Un uomo è stato arrestato per evasione a Olbia.

Sabato scorso, 16 maggio, i carabinieri di Poltu Quadu, a Olbia, hanno eseguito un arresto in flagranza nei confronti di un uomo di 37 anni, già noto alle Forze dell’Ordine e ritenuto responsabile del reato di evasione. Il ragazzo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel proprio domicilio nel comune di San Teodoro, si sarebbe allontanato senza autorizzazione, violando così le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

L’uomo è stato individuato dai carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria Olbia Terranova, durante un controllo del territorio. Accertata la sua presenza in un luogo diverso da quello previsto dal regime restrittivo, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza. Al termine delle formalità di rito, il 37enne è stato nuovamente accompagnato presso la propria abitazione, dove resta sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

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