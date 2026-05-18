Muore a 46 anni a causa di un malore a Olbia

Un uomo è morto in strada oggi a Olbia per un malore fatale.

Un uomo di 46 anni è morto questo pomeriggio, 18 maggio, a Olbia, a causa di un malore fatale. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, la vittima sarebbe stata colpita da un infarto mentre si trovava alla guida dell’auto in via Marco Polo, nel quartiere di Isticcadeddu.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, che hanno cercato di rianimare l’uomo, che si trovava solo dentro la sua auto. Tentativi disperati che si sono rivelati purtroppo inutili poiché il 46enne era già deceduto.

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