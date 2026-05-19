Morto dopo un malore a Olbia, l’ultimo saluto a Cristian Giovannetti

L’addio a Cristian Giovannetti.

Olbia si prepara a dare l’ultimo saluto a Cristian Giovannetti, 46 anni, morto dopo un malore improvviso avvenuto in città. I funerali sono fissati per mercoledì 20 maggio, alle 10:30, nella chiesa di Nostra Signora de La Salette, dove familiari, amici e conoscenti si riuniranno per la cerimonia funebre.

Il malore si è verificato in via Marco Polo mentre l’uomo si trovava all’interno della propria automobile. La situazione si è aggravata rapidamente, fino al momento in cui alcuni passanti hanno notato quanto stava accadendo e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del servizio sanitario 118 che hanno tentato le manovre di rianimazione, ma ogni intervento si è rivelato inefficace. Il decesso è stato constatato poco dopo.

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La notizia ha raggiunto rapidamente l’ambiente cittadino, dove il 46enne era conosciuto. Chi lo frequentava lo descriveva come una persona attiva e presente nella vita quotidiana della città. Le prossime ore saranno dedicate all’ultimo saluto nella chiesa olbiese, dove si terrà la cerimonia religiosa.

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