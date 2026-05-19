Aveva la cocaina pronta allo spaccio, arrestato a La Maddalena

Arrestato un 29enne a La Maddalena.

Un 29enne residente a La Maddalena è stato arrestato dai carabinieri nella serata di venerdì 15 maggio con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in flagranza di reato. L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di pattugliamento effettuato dai militari dell’Arma nel centro abitato dell’isola. L’uomo è stato sottoposto a controllo mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Nel veicolo, a seguito delle verifiche, sono stati rinvenuti oltre 20 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi ritenute pronte per la cessione.

L’attività è stata successivamente estesa all’abitazione del 29enne, dove i carabinieri hanno proceduto a un’ulteriore perquisizione. All’interno dell’appartamento sono stati trovati circa 18 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e ad altro materiale considerato compatibile con il confezionamento delle sostanze. Il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro e il giovane è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito. Al termine delle procedure, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato attivato il procedimento per rito direttissimo davanti al Tribunale di Tempio Pausania. Nel corso dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, secondo quanto stabilito dal giudice competente.

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