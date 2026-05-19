Tempio, nuovi accertamenti sulla morte di Mauro Zuncheddu

Le indagini sulla morte di Mauro Zuncheddu.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le cause della morte di Mauro Zuncheddu, il 22enne di Luras deceduto lunedì 11 maggio all’ospedale di Tempio Pausania, dove era ricoverato nel reparto di Medicina per una polmonite. L’autopsia, eseguita ieri su disposizione della Procura di Tempio, avrebbe confermato come ipotesi principale quella di una embolia polmonare massiva. I consulenti incaricati dal pubblico ministero si sono riservati sessanta giorni per completare la relazione. Alle operazioni peritali hanno preso parte anche i consulenti della famiglia.

Secondo quanto ricostruito dai familiari, il giovane si era presentato al pronto soccorso il 7 maggio con forti dolori al petto, alla schiena e alla spalla, ma senza poter effettuare esami radiologici per la chiusura del reparto. Tornato il giorno successivo, gli era stata diagnosticata una polmonite con versamento ed era stato ricoverato e sottoposto a terapia antibiotica. Lunedì mattina le sue condizioni sono precipitate improvvisamente e, nonostante i tentativi di rianimazione, è morto dopo un malore.

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