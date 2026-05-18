Malore fatale a Olbia, chi è la vittima e cosa è successo

Un 46enne morto questo pomeriggio a Olbia.

È accaduto questo pomeriggio in via Marco Polo, dove un 46enne di nome Cristian Giovannetti è deceduto a causa di un malore. Stando alle prime informazioni l’uomo si trovava in auto quando si è sentito male improvvisamente.

LEGGI ANCHE: Muore a 46 anni a causa di un malore a Olbia

Sono stati i passanti a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunte ambulanze del 118 nel tentativo di rianimare l’uomo, purtroppo rivelatosi inutile. Il 46enne era già deceduto probabilmente per un infarto. La notizia ha lasciato un grosso vuoto in città. L’uomo era molto conosciuto e voluto bene, ricordato come una persona in salute e pienda di vita.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui