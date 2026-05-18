Morto a 23 anni in ospedale, cosa dice l’autopsia su Mauro Zuncheddu

Le cause della morte di Mauro Zuncheddu.

Mauro Zuncheddu è morto di embolia polmonare. Sono i primi riscontri dell’autopsia sul 22enne di Luras deceduto all’ospedale di Tempio Pausania dove si trovava ricoverato nel reparto di Medicina per una polmonite. L’esame è stato eseguito oggi confermando così i sospetti iniziali sulle cause del decesso del ragazzo.

LEGGI ANCHE: Luras in lutto per la scomparsa prematura di Mauro Zuncheddu

Un’embolia polmonare massiva quella che ha colpito Zuncheddu lunedì scorso e che è stata purtroppo fatale per il 22enne. Il ragazzo era arrivato al pronto soccorso per forti dolori al petto ed era stato per questo ricoverato. Poi la situazione è degenerata nelle ore successive, tanto da trasferire Mauro all’ospedale di Olbia.

I medici legali dovranno ora condurre ulteriori accertamenti per verificare la sussistenza di eventuali responsabilità penali. Nel frattempo, i legali della famiglia, Salvatore Deiana e Andrea Maurelli, mantengono il massimo riserbo in attesa della conclusione della consulenza disposta dalla pm Milena Aucone, mentre i familiari si sono affidati a propri periti, tra cui un medico legale e uno specialista in anestesia e rianimazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui