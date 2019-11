Evade quasi 400mila euro, impresa di abbigliamento scoperta dalla finanza

I controlli.

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Muravera hanno concluso una verifica nei confronti di un’impresa operante nel settore dell’abbigliamento con sede in Villasimius.

Il soggetto target è stato individuato coniugando l’attività informativa derivante dal controllo del territorio, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’obbligo di emissione dello scontrino fiscale, con le risultanze scaturite dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo.

Nella circostanza, l’azione dei finanzieri, è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’iva e delle imposte dirette.

Il controllo operato dai Finanzieri, alla luce della circostanza che la parte non ha esibito alcun documento o scrittura contabile, si è basato sull’analisi della documentazione acquisita presso i fornitori della società, individuati tramite la preliminare consultazione della banca dati Spesometro, database in cui sono contenuti tutti i dati relativi alle fatture emesse e ricevute da ogni contribuente titolare di partita iva.

Gli elementi raccolti hanno consentito di rilevare che l’impresa è da annoverarsi tra gli “evasori totali”, avendo omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’iva per le annualità 2015 e 2016, occultando al Fisco ricavi per complessivi 398.576 euro e un’iva pari a 85.254 euro.

Per le violazioni sopra descritte l’imprenditore, oltre che all’Agenzia delle Entrate, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per aver occultato le scritture contabili obbligatorie.

(Visited 4 times, 4 visits today)