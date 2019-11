Cade un pezzo di controsoffitto durante la lezione, maestra ferita

I genitori si rifiutano di far entrare i propri figli a scuola.

Lunedì mattina nella scuola primaria di Bosa un pezzo di controsoffitto si è staccato ed è caduto nell’aula mentre era in corso la lezione.

Probabilmente a seguito di qualche infiltrazione il controsoffitto ha ceduto colpendo la maestra che in quel momento era seduta al posto di un alunno. Soccorsa ha riportato una prognosi di 15 giorni.

Nessuno dei bambini è rimasto ferito, ma resta la paura soprattutto tra i genitori che ora si rifiutano di mandare i bimbi a scuola senza un adeguato intervento di messa in sicurezza della struttura.

