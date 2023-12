Gli eventi per Capodanno in tutta la Gallura.

Tra poche ore è il nuovo anno e per l’addio al 2023 in diversi comuni della Gallura sono stati organizzati eventi per Capodanno. Il più grande è quello organizzato a Olbia, che accoglierà diversi visitatori da ogni parte della Sardegna e Italia. Per il Capodanno nella città gallurese si attende Zucchero e Salmo, due artisti molto ascoltati nel nostro Paese.

Il concerto di Zucchero Fornaciari comincerà alle 22:30 al molo Brin, poi ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio sul lungomare della città. Successivamente ci sarà il concerto di Salmo, che si terrà subito dopo lo spettacolo pirotecnico, dalle ore 00.16.

Anche a Santa Teresa Gallura si festeggia il Capodanno, con i fuochi d’artificio dalla torre di Longosardo e musica in piazza Vittorio Emanuele I, con Dj Maus alle 23.

A Tempio non si festeggerà coi fuochi d’artificio per volere del sindaco

A Golfo Aranci si è tenuto questo pomeriggio lo spettacolo di fine anno, con giochi e truccabimbo dalle 11:30 alle 17:30. Gli eventi si terranno nel Villaggio di Babbo Natale e proseguiranno il giorno successivo, dalle 15 alle 18, con la grande tombolata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui