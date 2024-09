Ex cuoco pestato in casa a Olbia, 3 arresti per tentato omicidio

Gli arresti per tentato omicidio a Olbia.

I carabinieri di Olbia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, accusate del reato di concorso in tentato omicidio. Gli arresti sono avvenuti in seguito a un brutale pestaggio avvenuto lo scorso 3 febbraio, ai danni di un ex cuoco anziano, nella sua abitazione di Olbia. La vittima, gravemente ferita, è ancora ricoverata in ospedale.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, attirando l’attenzione di diversi media. Il violento attacco ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti, vista la natura cruenta dell’aggressione e la vulnerabilità della vittima.

Le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica, sono state fondamentali per far luce sul caso. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, alle testimonianze raccolte e all’intenso lavoro investigativo del personale della Sezione Operativa del Comando Territoriale di Olbia, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire con precisione l’accaduto. Gli elementi raccolti hanno portato all’emissione della misura cautelare nei confronti dei tre indagati, i quali ora dovranno rispondere dell’accusa di concorso in tentato omicidio.

