Ex Arsenale di La Maddalena, cala il silenzio sui lavori di bonifica

La denuncia del M5s sulla bonifica dell’ex Arsenale.

“La Giunta regionale nella risposta di novembre 2022 alla mia interrogazione ha comunicato che l’attuazione dell’intervento di bonifica sarebbe stato attribuito alla società in house della Regione Opere Infrastrutture Sardegna. Da quel momento sul tema delle bonifiche dell’ex Arsenale di La Maddalena è calato il silenzio.

Così il consigliere regionale del M5s Roberto Li Gioi interviene nuovamente sulle criticità legate alle mancate bonifiche del compendio maddalenino. “La risposta dell’Assessorato all’Ambiente – prosegue Li Gioi – prevedeva la conclusione dei lavori a Cala Camicia entro settembre 2023 e quelli nello specchio acqueo esterno alla Darsena entro il 2025. Il Presidente della Regione, in qualità di Commissario straordinario di Governo per la bonifica dell’area, deve porre in campo tutti gli strumenti normativi che consentano di realizzare questi interventi al più presto”.

“I maddalenini attendono risposte, hanno diritto di poter sfruttare al meglio il loro territorio anche in un’ottica di uno sviluppo economico. É necessario non perdere ulteriore tempo per il rilancio di questo prezioso patrimonio ambientale in grado di creare sviluppo e serie prospettive di occupazione per La Maddalena e per tutta la Sardegna”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui