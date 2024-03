L’olivastro millenario di Luras premiato come terzo in Europa

L’olivastro millenario di Luras ha ottenuto il terzo posto il Europa.

L’olivastro millenario di Luras ha ottenuto il terzo posto nella competizione europea degli “European Tree of the Year 2024”. Il patriarca, conosciuto anche come S’Ozzastru, è qundi il terzo albero più bello del Vecchio Continente, ottenendo poco meno di 14.000 voti.

Un orgoglio per il paese gallurese e per tutto il territorio, che anche se si aspettava la vittoria del maestoso olivastro, è felice per l’ottimo piazzamento, poiché si tratta di una competizione internazionale. L’olivastro millenario è il primo albero italiano a classificarsi dietro al “Tre Weeping Beach of Bayeux”, il faggio piangente di Bayeux in Francia, e al vincitore “Tre Heart of the Garden” in Polonia, che ha ottenuto quasi 40.000 voti.

Una lunghissima storia.

Con una circonferenza al petto di 11,6 metri e un’altezza di 14 metri, il Patriarca possiede una struttura robusta e resistente, testimonianza della sua straordinaria longevità. E’ considerato uno dei più antichi esemplari di olivastro presenti in Sardegna, con un’età stimata tra i 3000 e i 4000 anni. La sua imponente presenza, con numerosi rami che si ergono verso il cielo, e le sue radici profonde che si estendono nel terreno, evidenziano il suo forte legame con la terra che lo ha nutrito e fatto crescere per millenni. Oltre ad essere un simbolo di resistenza e continuità, il Patriarca è anche avvolto da leggende e credenze popolari galluresi.

La vittoria del contest nazionale.

Gli abitanti del luogo credevano che le sue fronde fornissero rifugio agli spiriti maligni, conferendo all’albero un’aura di mistero e fascino. Il riconoscimento ottenuto durante la giornata nazionale dell’albero lo scorso 21 novembre lo ha consacrato come vincitore del concorso italiano, permettendogli di rappresentare l’Italia nella prestigiosa competizione europea. La sua storia e la sua maestosità continuano a ispirare e affascinare persone di tutto il mondo, celebrando la bellezza e la grandezza della natura.

