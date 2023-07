Il progetto dell’ex stazione di Capo Figari diventa un caso nazionale

Al centro del dibattito il progetto di riqualificazione dell’ex stazione di vedetta di Capo Figari.

L’ex stazione di vedetta di Capo Figari, dopo alcune petizioni locali e online ha attratto l’interesse della politica nazionale. A occuparsene è stato l’ex vicepresidente della camera dei deputati, Roberto Giachetti, attualmente deputato di Italia Viva, con una interrogazione parlamentare con richiesta di risposta scritta rivolta ai ministri dell’ambiente, della cultura e del turismo.

A far discutere è in particolare l’assegnazione trentennale alla società Newfari srl, che dovrebbe farne una struttura di lusso. “In base a quali criteri il progetto di una struttura privata di lusso sia stato ritenuto compatibile con la “valorizzazione” del luogo. Se sia stata verificata la coerenza del progetto per una zona definita Zps. Se l’aspetto estetico-costruttivo degli immobili sia tutelato e se le modalità di realizzazione delle strutture previste non incidano, danneggiandolo, sull’ambiente circostante”, chiede il deputato, come si legge su La Nuova Sardegna.

Tutelato con decreto ministeriale dell’8 agosto 2014 che lo definisce “zona di protezione speciale” e con decreto della commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n.65 del 22 maggio 2018, il sito fu edificato nel 1890 dalla regia marina, con la funzione di stazione semaforica, di osservazione e segnalazione. La stazione veniva utilizzata soprattutto per fornire indicazioni e segnalazioni alle navi in transito, con bandiere e un apparato semaforico ad asta. Ma aveva anche funzioni di osservatorio delle condizioni meteorologiche e di vigilanza del tratto di mare antistante. L’11 agosto 1932 avvenne Guglielmo Marconi, compì il celebre esperimento della prima trasmissione a onde corte della storia. Nella stazione semaforica di Capo Figari fu installato l’apparecchio ricevente. Marconi guidò l’esperimento da una barca al largo di Capo Figari.

