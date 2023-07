Anna Tatangelo in concerto a Porto Cervo, grande attesa per i fan

A Porto Cervo ci sarà il concerto di Anna Tatangelo.

Grande attesa per il concerto di Anna Tatangelo. La cantante si esibirà stasera, 15 luglio, alle ore 22, a Porto Cervo. L’evento si terrà nella Piazzetta Centrale e i fan non vedono l’ora di incontrarla e ascoltare le canzoni del suo repertorio musicale.

Anna Tatangelo è una delle artiste più moderne d’Italia. Il suo successo arriva nel 2002 a soli 15 anni, dove vince il Festival di Sanremo con “Doppiamente fragili”. La cantante è famosa anche per i brani come “Ragazza di periferia”; “Essere una donna”; ”Quando due si lasciano”. I suoi pezzi più recenti sono “Guapo”; ”Fra me e te” e “Serenata”.

