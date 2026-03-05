Malore fatale fuori l’ospedale di Olbia, chi è la vittima e cosa è successo

La vittima si chiama Fabio Balzano.

Si chiama Fabio Balzano l’uomo trovato morto questo pomeriggio in un parcheggio dell’ospedale di Olbia, Giovanni Paolo. II 46enne è stato rinvenuto senza vita all’interno della propria autovettura proprio nel piazzale dell’ospedale. La sequenza dei fatti ha avuto inizio nelle prime ore della mattinata, quando l’uomo, stimato responsabile del reparto acquisti presso l’aeroporto cittadino, non si è presentato sul posto di lavoro.

LEGGI ANCHE: Trovato morto a 46 anni nel parcheggio dell’ospedale di Olbia

L’allarme.

L’assenza ingiustificata ha immediatamente innescato un forte campanello d’allarme tra i colleghi che, conoscendone la puntualità e la dedizione, hanno iniziato a cercarlo freneticamente in vari punti di Olbia. Sono stati proprio i compagni di lavoro a fare la drammatica scoperta nel parcheggio del nosocomio, ponendo fine a ore di angoscia nel modo più doloroso possibile. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità giunte sul posto, l’ipotesi più accreditata resta quella di un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo.

La dinamica.

Si ipotizza che Balzano, avvertendo un peggioramento delle proprie condizioni di salute, abbia cercato coraggiosamente di raggiungere autonomamente il pronto soccorso in un ultimo estremo tentativo di chiedere aiuto, fermandosi però a pochi metri dall’ingresso della struttura sanitaria. I carabinieri hanno avviato le indagini di rito per escludere altre cause, ma i rilievi preliminari sembrano confermare la fatalità naturale dell’evento. Data la chiarezza della dinamica, il magistrato di turno non ha ritenuto necessario disporre ulteriori accertamenti autoptici, autorizzando già la restituzione della salma ai familiari per l’ultimo saluto a un uomo molto conosciuto e apprezzato in tutto il territorio gallurese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui