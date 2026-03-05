Trovato morto a 46 anni nel parcheggio dell’ospedale di Olbia

Un uomo trovato morto a Olbia.

Dramma a Olbia dove un uomo è stato trovato morto all’interno della sua auto. L’uomo aveva soltanto 46 anni. E’ accaduto, questo pomeriggio, quando alcuni colleghi che non erano riusciti a contattarlo hanno fatto scattare l’allarme.

Gli stessi hanno rotto il finestrino dell’auto e hanno chiesto aiuto al pronto soccorso. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia sarebbe stata causata da un malore dell’uomo, che risulta deceduto da ore. Sul posto i carabinieri.