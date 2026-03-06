Lancia le uova contro un ristorante a Olbia, denunciato minorenne

Denunciato per il lancio delle uova a un ristorante di Olbia.

Una segnalazione per il lancio di uova contro la vetrina di un ristorante del centro di Olbia ha portato alla denuncia di un minorenne da parte dei carabinieri della sezione Radiomobile del Reparto Territoriale. Il giovane è stato segnalato all’autorità giudiziaria competente con le accuse di imbrattamento di beni altrui, detenzione di materiale esplodente e sostituzione di persona.

L’intervento dei militari è avvenuto dopo la comunicazione relativa all’episodio che aveva provocato sporco e danni alla vetrina dell’attività commerciale. Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato il presunto responsabile mentre si allontanava dall’area a bordo di un’auto insieme ad altri due minorenni.

Durante il controllo è emerso che il ragazzo si trovava alla guida del veicolo pur non avendo mai conseguito la patente. Nel tentativo di evitare l’identificazione avrebbe inoltre mostrato ai militari un documento d’identità intestato al fratello maggiore, risultato estraneo alla vicenda. Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione personale e del veicolo, nel corso della quale i carabinieri hanno trovato alcuni petardi. Tra questi anche un ordigno pirotecnico di fabbricazione artigianale privo dell’etichettatura prevista dalle norme che regolano i materiali esplodenti.

L’episodio si inserisce in una serie di fatti simili segnalati negli ultimi mesi nel territorio. Per questo motivo sono stati avviati ulteriori approfondimenti con l’obiettivo di verificare eventuali collegamenti e individuare possibili responsabilità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui