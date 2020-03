Si moltiplicano le fake news.

La paura per il coronavirus è tanta e il clima decisamente pesante. Sicuramente non viene alleggerito dalle fake news che girano nelle più svariate e talvolta insospettabili chat. Si parte da audio di sedicenti poliziotti al limite del terrorismo psicologico, passando da foto di presunte auto arrivate dal continente cariche di viveri, per arrivare alla commessa di un supermarket di Olbia che risultata positiva al tampone. Notizia priva di qualsiasi fondamento.

E mentre praticamente ogni comune della Sardegna ha o ha avuto i suoi casi di coronavirus fake, il panico si diffonde e con lui i pettegolezzi che, come si sa, non sono proprio una bella cosa e portano danni psicologici e non solo. Ricordando che creando e diffondendo notizie non vere si rischia di incappare in un reato, le notizie vanno diffuse solo verificate e certe. Come dice un noto proverbio, mai così prezioso come oggi, il silenzio è d’oro.

