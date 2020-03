Il Macarena Challenge.

Stop allo sport, palestre chiuse, come fare un po’ di movimento senza violare le regole e allo stesso tempo invitare le persone a stare a casa? Questo deve aver pensato lo staff della scuola di ballo Dance Point di Olbia, guidata da Francesco Decandia, quando ha deciso di lanciare il Macarena Challenge.

Vediamo come funziona. Una volta imparata la coreografia occorre girare un breve video da postare sui social. Si marchia il tutto con l’hashtag #iorestoacasa e si taggano 4 persone che dovranno fare altrettanto. Un attimo di svago da condividere con i propri familiari, una distrazione dai pensieri cupi e un messaggio sociale molto importante. Il tutto al prezzo di un po’ di attività fisica e, perché no, di 4 sane risate che in questi giorni male non fanno.

