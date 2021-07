Nelle farmacie di Abbiadori e Porto Cervo arrivano i test Covid rapidi

Il servizio attivo da oggi.

È attivo da oggi il servizio di test diagnostici rapidi per il Covid-19 in farmacia, realizzato da Bootsin Sardegna in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale.

Presso la farmacia Boots di Abbiadori sono stati allestiti degli spazi appositi, dove ci si può sottoporre in piena sicurezza e comodità a tamponi antigenici rapidi per la rilevazione del coronavirus. Alla farmacia Boots di Porto Cervo sarà possibile prenotarsi per accedere al servizio, recandosi poi alla vicina sede di Abbiadori per eseguire il test.

I test vengono eseguiti da biologi specializzati in possesso di adeguata e documentata esperienza e competenza professionale e i risultati vengono resi immediatamente disponibili, con rilascio dell’attestazione con l’esito dell’esame in italiano e in inglese.

Per prenotarsi non è necessaria la prescrizione medica e si può fare sia prendendo contatto con la farmacia sia via web al sito www.boots.it. Al momento della prenotazione, si può scegliere la data e la fascia oraria preferita, secondo le disponibilità.

Offrendo questo servizio ai cittadini, le farmacie Boots confermano il loro ruolo come punto di riferimento per la salute dei cittadini e rafforzano il loro impegno a favore delle comunità nell’azione di screening e tracciamento del coronavirus sul territorio.

Un contributo importante per la Costa Smeralda, che in questo periodo è particolarmente frequentata da turisti sia italiani che internazionali, che costituisce quindi uno strumento fondamentale per abbattere i rischi di contagio e creare condizioni di sicurezza per lo svolgimento della stagione estiva.

Farmacia Boots Porto Cervo

Piazzetta degli Archi snc Porto Cervo (OT)

Tel. 0789 970031

orario 10:00-13:00 e 17:00-23:00



Farmacia Boots Abbiadori

Strada Provinciale 59 snc Centro Commerciale Monte Moro – Loc. Abbiadori Arzachena (SS)

Tel. 0789 970031

orario continuato 09:00-21:00

(Visited 71 times, 71 visits today)