Farouk Kassam e il rapimento a Porto Cervo: “Mi ha reso una persona più dura”

Farouk Kassam sul suo rapimento a Porto Cervo.

Il 16 novembre debutta la miniserie tv sul rapimento di Farouk Kassam a Porto Cervo, risalente al 15 gennaio 1992. In occasione di “177 Giorni – Il rapimento di Farouk” il 42enne è stato intervistato dal Corriere della Sera, attraverso i giornalisti Wladimir Calvisi e Alberto Pinna. A trentatré anni da quel 15 gennaio 1992 in cui venne strappato alla sua famiglia a soli sette anni per 177 giorni, il protagonista di uno dei casi di cronaca più drammatici d’Italia è tornato a raccontarsi per fare il punto sulla sua vita oggi e sul significato di quella fiction che ripercorre i suoi sei mesi di prigionia in Sardegna.

Oggi Kassam lavora nel settore immobiliare tra Roma, Dubai e Londra ed è padre di una bambina di nome Sofia. Ripercorrendo quel trauma devastante, ha spiegato al Corriere di non aver tratto giovamento dalla psicoterapia e di aver trovato solo in se stesso, oltre che nell’affetto di amici e familiari, la forza per rialzarsi. Questo percorso lo ha reso un uomo più duro, cinico e pragmatico, ma senza il desiderio di cambiare nulla del passato, perché tutto ciò ha contribuito a formare l’adulto che è oggi.

Nel descrivere la prigionia, i suoi ricordi appaiono ancora estremamente vividi e raccontati al presente. La costante sensazione di paura, l’isolamento al buio nella grotta, i suoni della natura selvatica e il terrorismo psicologico dei rapitori, che tentavano di convincerlo di essere stato abbandonato dai genitori. Kassam riflette anche sulle diverse figure paterna e materna, definendo il padre un guerriero inflessibile e la madre una donna dal grande coraggio, capace di rivolgersi direttamente alle madri sarde a Orgosolo. Riguardo alla serie TV — in cui appare con un piccolo cameo —, evidenzia come rappresenti un ulteriore passo nel suo processo di rielaborazione, pur ritenendo che il libro di suo padre su cui si basa l’opera fosse stato scritto troppo presto. Infine, nei confronti di Matteo Boe, l’uomo che orchestrò il sequestro e gli mutilò l’orecchio, Kassam esprime un pensiero essenziale e privo di livore, sottolineando che dopo venticinque anni di carcere l’ex bandito ha saldato i conti con la giustizia e ha diritto alla propria riservatezza da uomo libero.

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