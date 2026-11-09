Via libera al progetto per il nuovo sottopasso all’ingresso di Palau

Il Comune di Palau accelera sulla modernizzazione della viabilità urbana.



Il Comune di Palau ha aggiornato gli atti di indirizzo e l’organizzazione del procedimento per la realizzazione del nuovo sottopasso stradale e del parcheggio di scambio. L’intervento punta a sciogliere i nodi critici del traffico nell’area di accesso al centro abitato, un punto nevralgico della mobilità locale e turistica.

Gli atti del Comune di Palau

Nei mesi scorsi la giunta ha approvato il Quadro Esigenziale e il documento di Indirizzo alla Progettazione. Questi atti stabiliscono le linee guida tecniche per sviluppare le successive fasi dell’opera. L’obiettivo principale consiste nell’eliminare le interferenze tra la rete viaria e la linea ferroviaria. In questo modo si garantisce un flusso di veicoli più fluido e sicuro, soprattutto verso l’area portuale durante la stagione estiva.

L’infrastruttura integra la viabilità con un nuovo parcheggio d’interscambio. La struttura favorirà una gestione ottimale della sosta e incentiverà l’uso di forme di mobilità sostenibile. Particolare attenzione sarà riservata anche all’accessibilità universale dell’infrastruttura, alla sicurezza di pedoni e ciclisti, all’inserimento paesaggistico delle opere e alla sostenibilità delle soluzioni progettuali. Con l’obiettivo di realizzare un intervento funzionale ma al tempo stesso armonizzato con il contesto urbano e ambientale.

L’amministrazione ha inoltre provveduto ad aggiornare l’organizzazione del procedimento. Sarà così garantita la continuità tecnico-amministrativa necessaria per accompagnare l’intervento nelle prossime fasi di progettazione e acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

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