Violento incidente all’incrocio a Olbia, ferito un motociclista

Incidente a Olbia.

Questo pomeriggio, a Olbia, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. Lo scontro è avvenuto in via Modena, all’incrocio con via Ivrea, alla periferia della città. Stando alle prime informazioni, per cause in corso di accertamento, un’auto e uno scooter guidato da una persona sono entrati in collisione.

Ad avere la peggio è il conducente della moto, che ha riportato ferite, anche se fortunatamente non gravi. La persona è stata trasportata in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Olbia. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e il personale della Polizia locale di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui