“Sevizie e crudeltà”. Al via il processo per Ragnedda sul femminicidio di Cinzia Pinna

Il processo per il femminicidio di Cinzia Pinna.

Il processo per il femminicidio di Cinzia Pinna ha preso il via davanti alla Corte d’Assise di Sassari. Imputato è Emanuele Ragnedda, reo confesso del delitto avvenuto tra l’11 e il 12 settembre 2025 nella sua tenuta, in località Conca Entosa, tra Palau e Arzachena. L’uomo è accusato di aver ucciso la 33enne di Castelsardo e su di lui pendono le aggravanti di avere usato “sevizie e crudeltà” contro la vittima. L’imprenditore del vino di 41 anni, ora unico imputato, è attualmente recluso nel carcere di Bancali e difeso dagli avvocati Luca Montella e Gabriele Satta.

Le indagini.

Come detto, l’imprenditore ora è l’unico indagato per l’omicidio della giovane perché sono uscite dall’inchiesta due persone, che erano state ingiustamente accusate da Ragnedda. Entrambi sono stati successivamente prosciolti da ogni addebito e riconosciuti del tutto estranei ai fatti.

L’omicidio.

La vicenda di Cinzia Pinna ha sconvolto tutta la regione per l’efferatezza del delitto, ma anche perché è stata coinvolta una giovane donna. Brutale è stata l’esecuzione della 33enne, freddata a colpi di pistola mentre si trovava seduta sul divano della casa del reo confesso. L’uomo ha inoltre nascosto il cadavere della vittima per 12 giorni sotto un albero, che è stato trovato seminudo e privo di documenti e telefonino. Questi reperti non sono stati ancora ritrovati. L’autopsia ha escluso che la 33enne ha subito violenza sessuale o un tentativo di aggressione sessuale. L’assassino dovrà però spiegare perché Cinzia Pinna è stata uccisa e il suo corpo è stato trovato privo di alcuni indumenti.

Ragnedda ha dichiarato di essersi difeso dall’aggressione della giovane, che in stato di alterazione, lo avrebbe colpito con un coltello. Ma gli accertamenti sul corpo e sulla tenuta dell’imprenditore hanno escluso per ora la tesi della legittima difesa. Nel procedimento si sono costituiti parte civile sia i familiari di Cinzia Pinna, rappresentati dagli avvocati Antonella e Nino Cuccureddu, sia Luca Franciosi, tutelato dai legali Nicoletta e Maurizio Mani.

I dati dei femminicidi in Italia.

Secondo l’osservatorio di “Non una di Meno” in Italia, fino all’8 novembre si sono consumati 71 femminicidi. Un numero che è in linea con le rivelazioni del Ministero dell’Interno, che da gennaio al 30 settembre ha segnalato 67 casi. Numeri che rivelano come la piaga dei femminicidi sia ancora purtroppo molto diffusa nel nostro Paese. La maggioranza delle donne, infatti, è stata uccisa da una persona con la quale era legata in modo affettivo. Il Ministero in nove mesi ha registrato 58 femminicidi compiuti in ambito famigliare e affettivo, con 38 di essi compiuti da partner ed ex.

I monitoraggi registrano un calo di questi delitti, ma i femminicidi non riguardano solo donne legate affettivamente con il carnefice. L’art. 577 bis c.p – ovvero il nuovo reato autonomo di femminicidio – infatti classifica il reato con movente di “odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio legati al genere, oppure a causa del rifiuto della vittima di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o della limitazione delle sue libertà”. Nel periodo in esame dal Ministero le vittime di femminicidio sotto l’art. 577 bis c.p., sono state 15. Tra questi casi, infatti, una Procura ha imputato un giovane che ha ucciso una ragazza senza che tra i due ci fosse un legame affettivo, ma perché l’azione è stata commessa perché la vittima si era rifiutata di instaurare un rapporto.

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