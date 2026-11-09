Meteo Olbia 10 novembre, nuvole e piogge isolate in Gallura

Possibili rovesci tra la mattinata e il pomeriggio, temperature in aumento e nessuna allerta

Il meteo a Olbia di martedì 10 novembre sarà caratterizzato da cielo nuvoloso e possibili precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio. Le temperature saranno in aumento e la Protezione civile non segnala allerte per la Gallura.

Dopo una giornata relativamente stabile, il tempo cambierà con il passaggio di nuvole più compatte e la possibilità di qualche precipitazione. I fenomeni potranno interessare la Gallura soprattutto tra la metà della mattinata e le prime ore della sera, con quantitativi previsti deboli. Non sono attese piogge diffuse o persistenti, ma il cielo resterà spesso coperto e non mancheranno condizioni di variabilità.

Le temperature minime saranno in sensibile aumento. A Olbia sono previsti 13 gradi di minima e 24 di massima, mentre a Tempio Pausania i valori saranno compresi tra 10 e 21 gradi. Anche a La Maddalena la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità e possibili fenomeni isolati, in un contesto meteorologico più instabile rispetto a lunedì.

Le previsioni meteo per martedì in Gallura

La nuvolosità accompagnerà la giornata fin dalle prime ore. Le precipitazioni potranno manifestarsi già nella mattinata, con la possibilità di rovesci localizzati anche nelle ore centrali e nel pomeriggio. Secondo il quadro previsionale Arpas, gli accumuli resteranno deboli e i fenomeni tenderanno ad attenuarsi verso sera.

I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti meridionali, con una rotazione da ovest nel corso della mattinata. Sui rilievi orientali sono possibili rinforzi localmente forti, soprattutto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Il mare sarà generalmente mosso.

Le condizioni saranno da seguire soprattutto nell’entroterra e nelle zone collinari, dove potranno verificarsi i rovesci più localizzati. Nonostante il peggioramento rispetto alla giornata precedente, non sono previste criticità ufficiali: la Gallura resta in codice verde, senza allerte per rischio idrogeologico, idraulico o temporali.

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