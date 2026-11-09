Olbia, palazzi occupati e sicurezza: dentro l’ex Asl, dove ogni angolo era diventato una casa

Dentro i palazzi occupati a Olbia e il nodo della sicurezza.

A prima vista sembrano edifici abbandonati, lasciati al deterioramento e alla vegetazione che cresce senza controllo. Infissi danneggiati, vetri rotti, aree interne invase dall’erba alta, cumuli di bottiglie di plastica e tanta altra immondizia. Eppure, la sensazione è che non siano completamente vuote. Di tanto in tanto, persone soprattutto di origine straniera, entrano e escono dagli immobili, alla spicciolata. Non è possibile stabilire chi siano e quale uso facciano degli edifici. Ma la frequentazione rilevata riporta al centro una domanda: le strutture sono state effettivamente liberate oppure continuano a essere utilizzate, nonostante le condizioni in cui versano?

Il Comune di Olbia è intervenuto con tre ordinanze urgenti firmate dal sindaco Settimo Nizzi il 29 ottobre. I provvedimenti riguardano l’ex edificio dell’Asl in via Peruzzi, all’angolo con viale Aldo Moro, e i due immobili dell’ex commissariato in via Indonesia, nella zona industriale. Le verifiche condotte dalla Polizia locale e dai tecnici del servizio di prevenzione dell’Asl Gallura hanno evidenziato condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza particolarmente critiche. Le ordinanze dispongono lo sgombero e vietano l’utilizzo degli immobili fino al ripristino delle condizioni necessarie. Ai proprietari è stato inoltre richiesto di procedere alla disinfezione e alla messa in sicurezza entro quindici giorni dalla notifica. La firma dei provvedimenti, tuttavia, non coincide automaticamente con la conclusione degli interventi.

Dentro l’ex Asl, il ricordo di una donna: “Ogni angolo era occupato da una vita”

Per capire che cosa abbia significato vivere in uno di questi edifici, c’è una testimonianza che risale a qualche anno fa. È il ricordo di una donna che preferisce restare anonima e che, arrivata da poco a Olbia, era entrata per sbaglio nell’ex palazzo Asl di via Peruzzi, convinta di trovare ancora gli uffici sanitari. Non sapeva ancora che quell’edificio fosse diventato un rifugio per persone senza dimora. Il primo impatto fu con gli sguardi di chi si trovava all’interno. “Le persone mi guardavano con insistenza. Dopo qualcuno mi disse che avevo corso un bel rischio ad entrare“. Ma ciò che le è rimasto impresso non è soltanto il timore provato in quel momento. È soprattutto la scena che si è trovata davanti: un palazzo che, pur non essendo una casa, era stato trasformato in uno spazio di vita. Sacchi a pelo ripiegati, coperte sistemate, posti per dormire ricavati anche nei sottoscala. Ogni angolo sembrava avere una funzione, ogni piccolo spazio era utilizzato da qualcuno.

Tra una porta e l’altra erano stati tesi fili per stendere la biancheria. Appesi, panni di tanti colori. Fuori dalle stanze c’erano decine di paia di scarpe e, accanto, calze ripiegate o sistemate in piccoli mucchi. Particolari ordinari, quelli di una giornata qualsiasi, che in quel contesto assumevano un significato diverso: raccontavano la presenza di persone che cercavano di organizzare una quotidianità dentro ambienti angusti e precari. La donna ricorda anche il pianto di bambini molto piccoli. Si domandava come potessero tante persone condividere spazi così ridotti, come riuscissero a utilizzare i bagni e a gestire le necessità più semplici della vita quotidiana. All’esterno c’era un cumulo di spazzatura. Le avevano spiegato che la raccolta dei rifiuti avveniva in modo discontinuo perché gli operatori avevano paura di entrare e che, in alcune occasioni, venivano accesi piccoli fuochi per eliminare i rifiuti e i cattivi odori. “Mi meravigliai di come fosse possibile vivere lì dentro e se fosse nota alla rete di assistenza locale la presenza di quelle persone”. Il suo ricordo si conclude con il sollievo di essere riuscita a uscire dall’edificio.

Nizzi: “Olbia è una città sicura”, ma la sicurezza riguarda anche la vita quotidiana.

Il tema degli immobili occupati si inserisce in un dibattito sulla sicurezza che a Olbia si è riacceso dopo l’omicidio di Pietro Sciusco, accoltellato in corso Umberto il 27 ottobre. Il 4 novembre, durante la commemorazione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, il sindaco Settimo Nizzi ha consegnato una pergamena ai Carabinieri per la rapidità dell’operazione che ha portato all’arresto, in meno di 24 ore, del presunto responsabile. Il sindaco ha ricondotto episodi come quello a comportamenti circoscritti, escludendo che siano espressione di una presenza criminale organizzata capace di condizionare la città. Una distinzione con cui Nizzi ha voluto ribadire la propria valutazione sulla sicurezza di Olbia, pur dopo un delitto che ha profondamente colpito la comunità. L’assenza di organizzazioni criminali capaci di condizionare la città non significa che non esistano problemi di sicurezza urbana. Sono piani diversi. La sicurezza riguarda anche le condizioni in cui si trovano gli spazi pubblici, gli edifici abbandonati, i quartieri in cui i residenti segnalano situazioni di degrado e i timori di chi vive o lavora nelle zone interessate.

Il ringraziamento della sorella di Piero: “Gli avete voluto bene”.

Dopo il delitto di corso Umberto, accanto alla preoccupazione e alle discussioni sulla sicurezza, è emersa anche una manifestazione di vicinanza alla famiglia della vittima. Sabrina Sciusco, sorella di Pietro, ha voluto ringraziare pubblicamente gli olbiesi attraverso un messaggio pubblicato nel gruppo Facebook “Sei di Olbia se…”. “Un sentito ringraziamento a tutta la gente di Olbia che in questi giorni tristi ci ha dedicato parole bellissime. Piero sarebbe stato contento di sapere che in qualche modo gli avete voluto bene”, ha scritto. Un messaggio che restituisce anche un’altra dimensione della città: quella della solidarietà e della vicinanza a una famiglia colpita da una perdita improvvisa. Un aspetto che non cancella le domande sulla sicurezza, ma che fa parte dello stesso quadro di una comunità chiamata a confrontarsi con problemi diversi.

Dopo gli sgomberi, che cosa succederà?.

Le ordinanze comunali rappresentano un intervento necessario per affrontare le condizioni di pericolo e di degrado riscontrate negli immobili. Ma la questione non si chiude con l’allontanamento delle persone e la messa in sicurezza degli edifici. Resta da capire se gli sgomberi siano stati completati, quali interventi siano stati avviati e come si intenda impedire che le strutture tornino a essere utilizzate nelle stesse condizioni. E c’è anche il problema di chi, in quegli spazi, aveva trovato un riparo. Allontanare le persone da edifici insalubri e pericolosi non risolve automaticamente la loro condizione abitativa. Il degrado degli immobili è visibile, così come lo è la necessità di restituire sicurezza e decoro a quelle aree. Ma dietro le porte rotte e le finestre senza vetri ci sono state anche vite che hanno cercato di ritagliarsi un posto dove dormire e vivere. È questa la parte della vicenda che rischia di rimanere fuori dal racconto se ci si limita a parlare soltanto di occupazioni e sgomberi.

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