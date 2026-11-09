Il processo a Ciro Grillo e i suoi amici a Sassari.

Si sposta alla Corte d’Appello di Sassari il processo di secondo grado per Ciro Grillo e gli altri imputati per il reato di stupro di gruppo avvenuto a Porto Cervo nel 2019. Si terrà il 12 novembre dopo la condanna in primo grado emessa il 22 settembre 2025 dal tribunale di Tempio, che li aveva condannati con pene tra gli 8 e i 6 anni. La difesa punta ad annullare la condanna sostenendo che i quattro giovani non hanno stuprato la ragazza che li denunciati dopo quella notte del 16 luglio nella villa smeraldina di Beppe Grillo.

La difesa.

Secondo la difesa degli imputati l’ex studentessa italo-norvegese era consenziente e aveva partecipato attivamente ai rapporti sessuali con i loro assistiti, anche se quella sera aveva bevuto e si trovava in stato di ebbrezza. La legge italiana punisce come violenza sessuale chi «abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto», inquadrando così nel reato l’incapacità di esprimere un consenso valido. Secondo i legali degli imputati non sarebbe stata in uno stato di incapacità da alcol come invece stabilito in primo grado. Inoltre contestano l’inesistenza del concorso per gli imputati rispetto alla condotta di Corsiglia e la capacità di orientamento e movimento della presunta vittima.

Le difese, che non hanno visto impugnazioni da parte della Procura, hanno presentato circa mille pagine in cinque atti d’appello per chiedere la nullità della sentenza di primo grado e una nuova istruttoria dibattimentale, lamentando tra l’altro la mancanza della firma di un giudice estensore, l’omessa valutazione delle argomentazioni e delle prove contrarie della difesa, e vizi procedurali legati al cambio di un giudice nel collegio.

La parte civile.

La parte civile, rappresentata dall’avvocata Giulia Bongiorno, ha depositato una memoria di 700 pagine a sostegno della condanna. Questi documenti ripercorrono in modo capillare l’intero impianto probatorio del primo grado, confutando punto per punto le richieste di annullamento avanzate dalla difesa degli imputati. Il documento analizza dettagliatamente la ricostruzione dei fatti avvenuti nella villa di Porto Cervo, concentrandosi sull’incapacità della vittima di esprimere un consenso valido a causa dell’assunzione di alcol e delle condizioni di vulnerabilità fisica e psicologica in cui si trovava al momento dell’atto. Attraverso un’esegesi approfondita delle testimonianze, delle perizie medico-legali e dei contenuti estrapolati dai telefoni cellulari, l’avvocata Giulia Bongiorno mira a dimostrare la piena attendibilità della ragazza e l’assoluta fondatezza della condanna già emessa, sollecitando i giudici di secondo grado a confermare la responsabilità penale dei giovani e il risarcimento del danno per la persona offesa.

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