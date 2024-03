Femministe in piazza a Tempio per la giovane del caso Ciro Grillo

Le donne hanno manifestato davanti al tribunale dove si sta svolgendo il processo a Ciro Grillo.

Sono tante e in sostegno alla giovane che ha trovato il coraggio di denunciare Ciro Grillo e tre suoi amici. Le femministe di diverse associazioni si sono riunite in un corteo a Tempio Pausania, che si è poi fermato davanti al tribunale dove si sta svolgendo il processo al figlio del fondatore del M5s.

Tanti striscioni contro il patriarcato, ma anche per dire no al genocidio del popolo palestinese. Il corteo, organizzato da Non una di meno e altre associazioni, si è riunito dalle 10.30 in piazza Gallura e il fine non è soltanto quello di sostenere la presunta vittima del processo Ciro Grillo, ma anche perché l’udienza si sta svolgendo l’8 marzo e per dire basta alla vittimizzazione secondaria che la studentessa italo-norvegese sta subendo durante il processo ai giovani accusati di stupro di gruppo. Anche a Roma la solidarietà di Non una di meno per la giovane italo-norvegese, dove in piazza alcune donne hanno strappato i manifesti di Beppe Grillo, padre del ragazzo, per le parole pronunciate contro la presunta vittima per sostenere l’innocenza del figlio.

