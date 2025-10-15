Ferisce un 30enne con un coltello, identificato l’aggressore a Olbia

Identificato l’aggressore a Olbia.

A Olbia i carabinieri della sezione Radiomobile hanno rapidamente identificato un 52enne responsabile di aver ferito con un coltello al collo un 30enne durante una lite degenerata, avvenuta nella serata di sabato 11 ottobre.

La vittima è stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso, dove ha ricevuto le cure necessarie ed è stata dimessa con sette giorni di prognosi. L’aggressore è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per lesioni personali aggravate.

L’intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine ha permesso di chiudere rapidamente il caso, riportando tranquillità nella comunità locale e sottolineando l’importanza della prontezza nella gestione di episodi di violenza.

