Allagamenti a Olbia per il maltempo
Il maltempo si abbatte su Olbia, centralini dei vigili del fuoco presi d’assalto per allagamenti e cittadini bloccati in casa. Strade e sottopassi allagati, con persone bloccate all’interno delle abitazioni e dei negozi. Ci sono allagamenti in seminterrati e piani terra e danni vari.
Il Comando provinciale di Sassari ha inviato in città il funzionario di guardia per coordinare le attività di soccorso a terra. Nel frattempo il comandante Antonio Giordano sta sorvolando le aree colpite con l’elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Fertilia.
I vigili del fuoco di Olbia stanno ricevendo aiuto dai colleghi di Arzachena, Ozieri e Siniscola assieme alle squadre di Sommozzatori e Soccorso acquatico.