Allagamenti a Olbia per il maltempo

Il maltempo si abbatte su Olbia, centralini dei vigili del fuoco presi d’assalto per allagamenti e cittadini bloccati in casa. Strade e sottopassi allagati, con persone bloccate all’interno delle abitazioni e dei negozi. Ci sono allagamenti in seminterrati e piani terra e danni vari.

Il Comando provinciale di Sassari ha inviato in città il funzionario di guardia per coordinare le attività di soccorso a terra. Nel frattempo il comandante Antonio Giordano sta sorvolando le aree colpite con l’elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Fertilia.

I vigili del fuoco di Olbia stanno ricevendo aiuto dai colleghi di Arzachena, Ozieri e Siniscola assieme alle squadre di Sommozzatori e Soccorso acquatico.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui