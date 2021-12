L’incidente di caccia ad Alà dei Sardi.

Incidente di caccia, questa mattina, nelle campagne di Alà dei Sardi. Per cause in fase di accertamento, intorno alle 9:30, ad un cacciatore è partito un colpo che ha raggiungo il piede.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che lo ha accompagnato in ospedale. Dai primi accertamenti clinici le sue condizioni non sarebbero gravi.