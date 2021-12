La petizione per la rotonda all’ingresso di Luras.

Una petizione su change.org, il famoso portale per la raccolta firme, chiede di realizzare una rotonda all’ingesso del comune di Luras, al bivio per Olbia. La petizione si pone al momento il modesto obiettivo di cento firme, con una decine di persone che hanno già sottoscritto la richiesta.

La petizione chiede “dopo l’ennesimo incidente sfiorato per puro miracolo nei giorni scorsi, e visti i tantissimi incidenti avvenuti negli ultimi anni, che l’ANAS possa realizzare una rotonda all’ingresso di Luras, all’incrocio per Olbia per la salvaguardia della incolumità delle migliaia di persone che transitano in quella strada e in quell’incrocio e al Comune di Luras che si faccia da tramite per segnalare questa grave situazione che ci attanaglia da anni”.

Il tratto di strada, la provinciale 136, percorso da chiunque si diriga a Luras o a Olbia, è stato teatro negli anni di numerosi incidenti, più o meno gravi. La pericolosità del tratto è dovuta a una serie di fattori, come il trovarsi a ridosso di una curva su dosso proveniendo da Tempio e Calangianus, la collocazione del bivio proprio nel punto più basso del breve rettilineo, punto in cui le auto sono più veloci e la scarsa visibilità, soprattutto proveneniendo da Olbia, spesso aggravata dalle condizioni atmosferiche.