I controlli dei carabinieri di Berchidda.

Nell’ambito dei controlli straordinari del territorio messi in atto dal Comando Provinciale carabinieri di Sassari, così come da tutte le forze dell’ordine nel territorio nazionale, al fine di far rispettare il decreto emanato dal governo sulle misure di contenimento per evitare il contagio da Covid-19, i carabinieri della Stazione di Berchidda hanno arrestato un uomo inosservante di tali disposizioni che, senza giustificato motivo a passeggio nelle vie del paese e in evidente stato di agitazione ed alterazione psico-fisica, si è prima rifiutato di fornire informazioni sul motivo della sua presenza e poi ha reagito al controllo inveendo contro i militari operanti.

L’uomo, un operaio quarantottenne già noto alle forze di polizia, è andato immediatamente in escandescenza, minacciando ed oltraggiando più volte i militari, e ai quali ha promesso che si sarebbe vendicato. Condotto alla calma il soggetto, i militari comunque procedevano alla contestazione dell’articolo 650 del codice penale per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, invitando comunque l’operaio a fare ritorno a casa e a rispettare il divieto di circolazione senza giustificati motivi.

Invece di ottemperare all’invito, l’uomo si è diretto presso la sede della Stazione carabinieri e, dopo essersi procurato del materiale, tra cui un accendino e diversi cartoni, ha tentato di appiccare il fuoco all’autovettura di un militare parcheggiata negli stralli riservati della caserma. L’intervento tempestivo dei militari, che insospettiti dalla sua condotta non lo avevano perso di vista, ha permesso di interrompere il gesto criminoso e arrestare il soggetto in flagranza di reato.

L’uomo, per il quale il Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania Gregorio Capasso, ha disposto gli arresti domiciliari, sarà sottoposto in mattinata all’udienza di convalida.

