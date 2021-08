Cosa fare a Ferragosto in Gallura.

Conto alla rovescia per Ferragosto. Sono tanti quelli che si chiedono cosa fare durante la giornata, segno che è tanta la voglia di passare una giornata diversa.

Quest’anno sarà un Ferragosto particolare, poiché in molte attività è richiesto il Green Pass. Dal 6 agosto, infatti, ristoranti e bar al chiuso, cinema e teatro, musei ed eventi richiedono l’esibizione del certificato verde all’ingresso. Le attività più gettonate sono quelle all’aperto come le spiagge, i campeggi, i pranzi a casa di amici e parenti. Ma c’è anche chi ha prenotato nei tanti agriturismi e ristoranti della Gallura. Quelli che consentono di consumare il pasto anche all’aperto non richiedono il possesso del Green Pass.

Gli eventi in programma.

Non solo mare, perché tra le tante alternative sono gli eventi. Sono tanti quelli che, nonostante il periodo di pandemia, tra i tanti eventi cancellati, hanno organizzato qualcosa anche il 14 e il 15. Uno di questi è l’Arzachena Summer Festival, che sabato 14 agosto, dove alle 22 al porto turistico di Cannigione ci sarà il concerto fi di Ferragosto The Floyd Experience, con la partecipazione straordinaria del chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns.

A La Maddalena il 14 agosto alle ore 23, in piazza Umberto I, ci sarà il concerto Mezcal Mood. Domenica 15 agosto, alle ore 23, un tributo ai Pink Floyd, con Stef Burns. A Olbia, a San Pantaleo, in Piazza della Chiesa ci sarà una mostra di pittura dei pittori labronici. Aperto dalle 18 alle 22.

Per li amanti del jazz, è in programma la ventunesima edizione del festival jazz internazionale “Musica sulle Bocche”, che avrà luogo il 14 agosto alle ore 19,30 ad Aglientu sulla spiaggia di Vignola. A Tempio, andrà in scena sabato 14 il Time in Jazz, dove si esibirà il cantautore Fabio Concato, accompagnato dal trio del pianista Paolo Di Sabatino, con Marco Siniscalco al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria. Domenica 15, in Piazza del Popolo per la tradizionale festa di Ferragosto si esibirà il batterista Nanni Gaias col suo quartetto (Jim Solinas all’Hammond, piano e synth, Giuseppe Spanu alla chitarra, Pier Piras al basso) e con la partecipazione del duo blues Don Leone e del chitarrista tuareg Bombino.

