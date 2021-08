I sequestri e le denunce a Olbia.

Nell’ambito di più ampia attività di controllo del territorio di competenza della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, finalizzata alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia urbanistico-edilizia ed ambientale, la polizia locale ha proceduto nei giorni scorsi al sequestro preventivo di 6 unità abitative a Olbia, in località Pittulongu.

Nelle abitazioni, inserite in un complesso residenziale di pregio in corso di realizzazione, si era proceduto al cambio della destinazione d’uso abusiva dei locali cantina, trasformandoli in ambienti residenziali anche tramite l’utilizzo dei cavedi con lo scopo di metterle in affitto. Il sequestro preventivo è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Tempio Pausania in considerazione della sussistenza delle ipotesi di reato contestate.

L’attività posta in essere, a seguito di sopralluogo eseguito congiuntamente a personale tecnico comunale del Servizio Controllo Edilizia e prevenzione abusi, ha consentito di denunciare all’autorità giudiziaria 6 soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda, tra committenti delle opere (alcuni noti imprenditori olbiesi), direttore dei lavori e titolare dell’impresa esecutrice.

A carico del direttore dei lavori, che figura anche tra i committenti delle opere, si ipotizza inoltre il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, in quanto avrebbe falsamente attestato al comune di Olbia la possibilità di procedere alla trasformazione ad uso residenziale dei piani interrati, raffigurando i medesimi come seminterrati, al fine di aggirare le prescrizioni delle Norme di attuazione del PRU di Pittulongu, che escludono la possibilità di trasformazione per tale tipologia di immobili, e nonostante il lotto in argomento non avesse cubatura residuale.

L’operazione suddetta è l’ultima in ordine di tempo tra quelle portate avanti dalla Procura della Repubblica di Tempio, che ha visto, fin dall’insediamento del Procuratore Gregorio Capasso, una particolare attenzione nel contrasto delle violazioni in materia edilizia ed ambientale, e particolare cura nella tutela del territorio e delle persone.

