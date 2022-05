Nei guai un 31enne che si trovava a Olbia.

Sfrecciava a 300 chilometri orari sulla Sassari-Olbia e se ne vantava sui social con un video postato. Ora un 31enne, residente in Germania, è finito ancora nei guai. L’uomo, già noto alle cronache per un’inchiesta condotta dalla guardia di finanza di Sassari su una mega evasione fiscale da 4 milioni e mezzo di euro, è finito ancora una volta nelle indagini per quel video, poi rimosso poco dopo.

Oltre a lui, erano finiti sotto accusa anche due agenti della polizia stradale in servizio a Olbia, ma le accuse nei loro confronti sono cadute in un udienza preliminare perché il fatto non sussiste. Per il giovane, che, invece, è irreperibile, sono pesanti le accuse mosse dalla Procura: peculato d’uso, attentato a pubblici trasporti e, per uno di loro, anche corruzione.