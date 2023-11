Tante idee regalo per Natale.

Saranno tre giorni dedicati al volontariato ed alla beneficenza nell’associazione Casa Silvia, presso la sede in via Bazzoni Sircana a Olbia. La fiera inizierà venerdì 1 dicembre a partire dalle ore 9.

La fiera è finalizzata ai vari progetti e servizi che l’associazione offre sul territorio olbiese, per permettere a tutti di sostenere le attività di volontariato della stessa. Le volontarie, i volontarie gli amici con la creazione dei loro manufatti unici raccolgono fondi per le attività dell’associazione.

Idee regalo per Natale ma non solo, accessori per la casa, per i piccoli, dolci fatti in casa e tanto altro. Le volontarie hanno lavorato con passione per mesi nella creazione di prodotti unici e introvabili sul mercato. Si troveranno per tanto solo pezzi unici, fatti a mano, frutto della fantasia di ogni volontaria che ha prestato il proprio servizio a questa iniziativa. La fiera termina il giorno 3 dicembre. La presidente Mariangela Lorettu con tutti i volontari vi aspettano numerosi.

