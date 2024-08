La festa patronale di Tempio comincerà il 24 agosto.

Conto alla rovescia per la festa patronale di Tempio Pausania. Quest’anno i festeggiamenti onore di San Paolo Eremita e della Beata Vergine del Buoncammino saranno in grande stile e dal 24 al 26 agosto ci sarà un programma ricco di appuntamenti per tutte le età.

La Classe dei Fidali 79 ha organizzato l’evento portando anche artisti di fama internazionale. La manifestazione prenderà il via sabato 24 agosto con un’esibizione dal vivo della On the Road Band, la band ufficiale della country music, che promette di far ballare e divertire il pubblico con ritmi coinvolgenti e sonorità tipiche del genere.

La domenica 25 agosto sarà la volta di Luca Martelli, il talentuoso batterista dei Litfiba, che con il suo spettacolo unico “Drummer of Litfiba ride Gorilla” offrirà un’esperienza musicale originale, unendo la potenza della batteria all’energia di un DJ set senza precedenti.

Infine, a chiudere in grande stile la festa, lunedì 26 agosto salirà sul palco Elettra Lamborghini con il suo travolgente “Tour ventiquattro“. Una performance che promette di essere memorabile, grazie alla sua energia esplosiva e ai suoi successi più amati.

Tra i momenti clou della festa, si segnala anche il pranzo comunitario previsto per il 25 agosto in piazza XXV Aprile, un’occasione di condivisione e convivialità che non mancherà di unire la comunità in un’atmosfera festosa e accogliente (Costo 18 € – Menù: antipasto di terra, zuppa gallurese, carne alla griglia, verdure di stagione, frutta, dolci tipici, vino e acqua).

Le celebrazioni religiose inizieranno il 24 agosto con la Santa Messa alle ore 8.30 nella Cattedrale di San Pietro. La giornata proseguirà con l’accoglienza delle bandiere e i vespri alle ore 18.00 presso la chiesa di Sant’Antonio dove si celebrerà la Santa messa alle ore 18.30.

Domenica 25 agosto alle ore 10.00, sempre nella chiesa di Sant’Antonio, si terrà la Messa solenne seguita dalla processione che accompagnerà il Santo per le vie del paese. La giornata si concluderà con la Santa Messa in Cattedrale alle ore 18.30.

Lunedì 26 agosto i fedeli potranno assistere alla Santa messa alle ore 8.30 presso la cattedrale e alle 10.00 la Santa messa solenne nella chiesa di Sant’Antonio, seguita dalla processione per le vie del paese. Alle 18.30 Santa messa in Cattedrale.

Non perdere l’opportunità di vivere tre giorni all’insegna della musica, della tradizione e del divertimento. Tempio ti aspetta per celebrare insieme questa antica e sentita tradizione!

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui