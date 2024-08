Bimbo morso da cinghiale, a La Maddalena si rilancia emergenza animali selvatici

Sindaco di La Maddalena chiede incontro per l’emergenza cinghiali.

Dopo l’episodio del bambino morso ai genitali da un cinghiale a Spargi, il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, chiede con urgenza un tavolo tecnico per affrontare l’emergenza legata agli animali selvatici nell’arcipelago.

L’incontro, previsto per domani mattina in municipio, vedrà la partecipazione di rappresentanti della Capitaneria di Porto, della Forestale, dei Barracelli e della commissaria dell’Ente Parco. Il Comune, insieme all’Ente Parco e in collaborazione con la Regione, ha già avviato da tempo un piano di eradicazione dell’ibrido del cinghiale nell’arcipelago. Tuttavia, nonostante la diminuzione del numero di questi animali selvatici, la loro presenza continua a suscitare preoccupazione tra i residenti e i visitatori, soprattutto nelle aree costiere affollate.

