“Mirtina” si presenta a Telti con incontro pubblico in piazza Duomo

“Mirtina” alla conquista di Telti

Il prossimo 21 luglio a partire dalle ore 21,00 a Telti, in piazza Duomo, lo sciroppo Mirtina incontrerà i suoi concittadini e si presenterà facendo conoscere le mille sfumature del proprio carattere. All’incontro parteciperanno giornalisti di settore mentre il barman Antonio Maludrottu preparerà il Mirto Sunrise, Su Pizzinnu, il Maestrale di Mirto, il Mirto Sour e qualche altra novità.

Marilena Suelzu e Paola Spanu, ideatrici del progetto insieme a Gaetano D’Ambrosio , sono emozionatissime per questo primo incontro con i propri concittadini e con i turisti. La storia di Mirtina, il primo sciroppo al mirto completamente naturale, ha sempre colpito il pubblico. La determinazione di due donne apparentemente esili, in realtà forti come rocce, ha fatto centro nel cuore di tanti. La rassicurante presenza di Gaetano D’Ambrosio ha sempre dato sostegno a due donne coraggiose, decise nel voler portare avanti un progetto aziendale per il quale il viaggio è appena iniziato.

l mercato del Food and Beverage, aveva bisogno di un prodotto alternativo, duttile e rappresentativo del territorio, adatto a grandi e piccini, bello nella cura dal packaging, nello studio delle forme e della grafica.

Marilena e Paola hanno dato il via alla rete vendita, concludendo i primi contratti importanti.

Karasardegna, il noto e premiato brand da sempre impegnato nella promozione e diffusione di prodotti eccellenti della eno-gastronomia e dell’artigianato sardo, ha accolto Mirtina nei suo due punti vendita all’interno dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda, mentre la KaraWorld lo ha inserito fra i prodotti all’interno dei due punti vendita dell’aeroporto di Alghero.

