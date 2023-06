Un finanziamento fantasma a una ditta di Olbia, nei guai una coppia gallurese.

Il finanziamento che avevano promesso non c’è, così una coppia di Olbia, l’ex consigliere comunale di Olbia, Marco Varrucciu, 52enne, la sua compagna Giuseppa Lo Secco, 49 anni, è stata denunciata e coinvolta in un procedimento per truffa e associazione a delinquere, presso il tribunale di Olbia. Avrebbe un ruolo – da definire esattamente -, anche Massimo Ciancimino, figlio di Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo.

L’inchiesta è nata nel 2017 ed era stata inizialmente affidata alla Dda di Cagliari, che dopo accurate indagini ha escluso i metodi mafiosi.

Varrucciu e Lo Secco avrebbero ingannato l’impresa immobiliare Solimas srl di Olbia, promettendo un prestito particolarmente vantaggioso. Il finanziamento avrebbe dovuto permettere all’azienda di superare una crisi economica dovuta alla costruzione di una palazzina con 46 appartamenti.

Per fare questo, avrebbero millantato un collegamento tra le società finanziarie Marva Holding srl e Marva Consulting srl, di cui sono titolari, e il Monte dei Paschi di Siena, istituto che avrebbe dovuto infine erogare il finanziamento alla Solimas. Nel frattempo, l’impresa immobiliare di Olbia sarebbe stata indotta a cedere ai due un appartamento in via delle Felci. Parte in causa anche Massimo Ciancimino, che avrebbe dovuto dare credibilità all’operazione con un ruolo da garante.

I finanziamenti sarebbero rimasti solo sulla carta – firmata da entrambe le parti -, ma mai realmente erogati. Il processo è iniziato nei giorni scorsi, e i primi testimoni, come si legge su La Nuova Sardegna, verranno sentiti in aula il prossimo 10 gennaio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui