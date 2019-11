Appuntamento per il 15 e 16 novembre.

I disturbi neuro-psichici dell’infanzia e dell’adolescenza rappresentano un importante aspetto della salute dei minori; sono infatti fenomeni sempre più frequenti, tendenti alla cronicità, e che richiedono interventi diagnostico-terapeutici multidisciplinari tempestivi e appropriati per modificarne il decorso e la prognosi.

È questo il tema che verrà affrontato nel corso di formazione in programma venerdì 15 e sabato 16 novembre, dal titolo “Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in carico sistemica, formazione formatori, percorso di rete” . Il corso di alta formazione, che si terrà nell’aula magna del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Olbia, è rivolta agli operatori del Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Nord della Ats Sardegna, con inizio dei lavori alle ore 8 e 30.

“Negli ultimi anni si è evidenziato un incremento delle richieste ai servizi di Neuropsichiatria (7- 8% popolazione giovanile) e un rapido cambiamento della tipologia degli utenti, della famiglia e dei loro bisogni, pertanto risulta fondamentale il coinvolgimento attivo del nucleo familiare, ma anche delle Istituzioni come la scuola, dei pediatri e dei medici di medicina generale. Gli studi epidemiologici rilevano che fino al 50% delle patologie psichiatriche dell’adulto hanno esordio prima dei 14 anni, pertanto, la tutela della salute psichica in età evolutiva costituisce un impegno di valenza strategica, per cui risulta fondamentale che gli interventi di presa in carico siano precoci e che coinvolgano oltre al Servizio Sanitario Nazionale anche le Istituzioni. Il lavoro integrato tra tutti i soggetti coinvolti consentirà la creazione di percorsi mirati, che si pongono come obiettivo finale la presa in carico integrata dei minori”, spiega Giovanna Maria Solinas, responsabile del Servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile e adolescenziale della Ats Assl Olbia, e responsabile scientifico del corso.

Condurranno il corso di alta formazione in qualità di relatori Giovanni Abbate Daga, Professore associato di psichiatria del Dipartimento di Neuroscienze Scdu Aou CITTA’ della Salute e delle Scienze di Torino, Gabriele Masi, direttore dell’unità operativa di Psichiatria e Psicofarmacologia dell’Irccs Fondazione Stella Maris di Pisa, e Alessandro Zuddas, direttore della Neuropsichiatra infantile dell’Aou di Cagliari e del Brotzu.

(Visited 88 times, 89 visits today)