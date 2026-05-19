Attivisti fermati sulla Flotilla per Gaza: c’è anche un’olbiese

L’olbiese Ilaria Mancosu bloccata da Israele.

C’è anche un’attivista di Olbia, Ilaria Mancosu, tra le centinaia di persone fermate dalla marina israeliana in acque internazionali al largo di Cipro. La donna si trovava a bordo della nave Amazon, una delle oltre 60 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che stava tentando di forzare il blocco navale per consegnare aiuti umanitari a Gaza. Insieme a lei è stato fermato un altro sardo, Gianfranco Frongia, imbarcato sulla Last Dream.

L’appello nei social.

Secondo le ultime informazioni fornite dagli organizzatori e documentate via social, tutti i civili a bordo sono stati costretti dalle forze di occupazione a fare rotta verso un porto israeliano per essere interrogati, innescando l’immediata richiesta di rilascio da parte della Flotilla e l’intervento della Farnesina per garantire la sicurezza e la liberazione di tutti i connazionali coinvolti.

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